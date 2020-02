4 WWE सुपरस्टार्स जिनका विलन बनने के बाद करियर हिट हो गया

विलन बनने के बाद इन सुपरस्टार्स को काफी फायदा हुआ

प्रोफेशनल रेसलिंग में एक रेसलर का किरदार कितना अहम होता है यह शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। रेसलिंग को लंबे समय से फॉलो कर रहे फैंस हील (विलन) और बेबीफेस शब्द को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। रेसलिंग की दुनिया एक सुपरस्टार या तो हील के रूप में होगा या फिर बेबीफेस के रूप में।

ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रोफेशनल रेसलिंग में हील और बेबीफेस दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं WWE में कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो एक बेबीफेस के रूप में सफल ना होकर एक हील के रूप में ज्यादा सफल हुए हैं वहीं कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं जिनका हील बनने के बाद WWE में करियर बर्बाद हो गया।

इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं उन 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो हील (विलन) बनने के बाद हिट हो गए।

#4 केविन ओवेंस

WWE के बड़े सुपरस्टार्स में से एक केविन ओवेंस एक हील के रूप में ज्यादा सफल हुए हैं। हील के रूप में उन्होंने कंपनी में ज्यादा सफलता हासिल की है। अपने करियर के दौरान केविन ओवेंस कई बार हील टर्न ले चुके हैं, लेकिन उनका सबसे शानदार हील टर्न तब देखने को मिला जब उन्होंने ''Festival of Friendship'' डे पर क्रिस जैरिको पर हमला कर दिया।

The List of Jericho गिमिक के दौरान जैरिको को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। इस गिमिक के दौरान जैरिको, ओवेंस के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नज़र आ रहे थे। दोनों रेसलर एक दूसरे की हर फाइट में मदद कर रहे थे। उनकी दोस्ती के लिए "Festival of Friendship" नाम का सैंगमेंट रखा गया था।

इस सैंगमेंट के दौरान ही KO ने जैरिको को लिस्ट ऑफ़ ओवेंस दी थी। इस लिस्ट में उन्होंने सबसे पहला नाम जैरिको लिखा। जिसके बाद उन्होंने जैरिको पर हमला कर दिया और हील टर्न ले लिया था।

