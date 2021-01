रोमन रेंस पर साधा गया निशाना, मौजूदा चैंपियन का फूटा गुस्सा, WWE में शामिल होगा दिग्गज क्रिकेटर?

WWE Royal Rumble के लिए रोमन रेंस के मैच में हो सकता है बड़ा बदलाव, पुराने दुश्मन से हो सकता है सामना

WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) अपनी चैंपियनशिप को पूर्व NWA वर्ल्ड चैंपियन एडम पीयर्स (Adam Pearce) के खिलाफ साल 2021 में होने वाले पहले पीपीवी WWE रॉयल रंबल (Royal Rumble) में डिफेंड करने वाले हैं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार ट्राइबल चीफ के मैच में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

अंडरटेकर को चुनौती देने वाले दिग्गज क्रिकेटर को WWE ने रिंग में आने का दिया न्यौता

WWE फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) को WWE की तरफ से ओपन इनविटेशन मिला है। ट्विटर के जरिए ये बात सामने आई है। यानि की एंड्रयू फ्लिंटॉफ WWE रिंग में कभी भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये नई बात होगी।

41 साल में दुनिया को अलविदा कहने वाले पूर्व चैंपियन को ट्रिब्यूट देने के लिए WWE ने किया बड़ा ऐलान

पूर्व WWE सुपरस्टार ल्यूक हार्पर( Luke Harper) से पूरा यूनिवर्स शोक में डूब गया था। WWE के अलावा सभी प्रमोशंस ने उन्हें अपने-अपने तरीके से ट्रिब्यूट दिया। WWE ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ल्यूक हार्पर के लिए एक ट्रिब्यूट एपिसोड रखा जाएगा। और ये The New Day's "Feel The Power" पॉडकास्ट में होगा।

रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन से नाराज हुए 65 साल के WWE दिग्गज ने दी नसीहत

पिछले साल रोमन रेंस(Roman Reigns) को वापसी के बाद काफी सफलता मिली है। और हर किसी ने उनकी तारीफ की है। इस समय रोस्टर में सबसे बड़े हील रोमन रेंस ही है। लेकिन WWE दिग्गज एरिक बिशफ(Eric Bischoff) को रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन से थोड़ा दिक्कत हैं। उनका कहना है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का महत्व नहीं समझ रहे हैं।

रोमन रेंस(Roman Reigns) और पॉल हेमन(Paul Heyman) की जोड़ी ने इस समय धमाल मचाया हुआ है। पॉल हेमन ने सोशल मीडिया पर इस बार रोमन रेंस को लेकर बड़ी बात कह दी है। एक फैन ने पॉल हेमन से कहा कि उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल होना चाहिए। पॉल हेमन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनका WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ वर्तमान रन खुद ही हॉल ऑफ फेम के लायक हैं।

पिछले हफ्ते WWE स्मैकडाउन(SmackDown) का एपिसोड शानदार रहा था। ब्लू ब्रांड के एपिसोड में व्यूअरशिप की कमी देखने को इस बार मिली हैं। WWE के लिए रेटिंग काफी मुसीबत बना हुआ है। इस बार ब्लू ब्रांड की व्यूअरशिप 2.003 मिलियन रही। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार 0.5% की गिरावट देखने को मिली है।

WWE के पूर्व सुपरस्टार रेवन (Raven) ने हाल ही में शेन मैकमैहन (Shane McMahon) के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की। WWE में 27 बार हार्डकोर चैंपियन रह चुके रेवन (Raven) ने कहा कि उनकी दोस्ती शेन मैकमैहन (Shane McMahon) के साथ काफी गहरी थी लेकिन उनके WWE करियर को खत्म करते ही दोस्ती भी टूट गई।