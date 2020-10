WWE में हुई रोमन रेंस की जबरदस्त पिटाई पर ''भाभी'' के बड़े बोल, क्यों 2 मिनट में जीते थे ब्रॉक लैसनर? 

रोमन रेंस हैल इन ए सैल पीपीवी में WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को आई क्विट हैल इन ए सैल मैच में अपने कजिन जे उसो के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इससे पहले SmackDown का आखिरी एपिसोड देखने को मिला और इसमें जो रोमन रेंस के साथ हुआ उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी।

WWE दिग्गज डेनियल ब्रायन इस हफ्ते के टॉकिंग स्मैक पर नजर आए थे। उन्होंने यहां पर बड़ी घोषणा करके रेसलिंग जगत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। दरअसल, उन्होंने बताया कि ये फुल-टाइम रेसलर के रूप में WWE ने उनका अंतिम रन है। ब्रायन ने शो के दौरान कुछ ये कहा:

WWE हैल इन ए सैल 2020 में एक ऐसा मैच होने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। जिसमें रोमन रेंस को अपने कज़िन ब्रदर जे उसो के खिलाफ हैल इन ए सैल मैच में यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करना है।

WWE SmackDown में मनी इऩ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए महासंग्राम इस समय चल रहा है।WWE ने इस ब्रीफकेस की कहानी को अब रोमांचक बना दिया है। WWE Hell in a Cell में ओटिस और द मिज के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों के बीच सिंगल मैच मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। यानि की अब ओटिस मुश्किल में है और द मिज यहां से कुछ नया कर सकते हैं। WWE Hell in a Cell को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए है। WWE Hell in a Cell का मैच कार्ड भी शानदार है।

WWE रिंग में ब्रॉक लैसनर का सबसे बड़ा नाम है। रिंग में ब्रॉक लैसनर का सामना करना आसान नहीं है। सभी उनसे डरते है। ब्रॉक लैसनर MMA बैकग्राउंड भी शानदार रहा है। ब्रॉक लैसनर के केन वैलासकेज के साथ पुरानी राइवलरी रही है। और इन दोनोें के बीच पिछले साल WWE में भी मुकाबला देखने को मिला था।

WWE में न्यू डे का बहुत बड़ा नाम है लेकिन अब ये टूट गई है। बिग ई स्मैकडाउन का हिस्सा है और कोफी, जेवियर वुड्स रॉ का हिस्सा है। बिग ई को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि अब उन्हें WWE सिंगल रन पर पुश देना चाहती है। अगर बिग ई को स्मैकडाउऩ का बड़ा सुपरस्टार बनना है तो उन्हें रोमन रेंस से गुजरना पड़ेगा। अब रोमन रेंस का कैरेक्टर भी बदल गया है।

हैल इऩ ए सैल में रोमन रेंस का मुकाबला जे उसो के साथ होगा। दोनों के बीच आई क्विट मैच होगा। और ये मैच बिल्ड हो चुका है। इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन में रोमन रेंस और जे उसो के बीच सैगमेंट देखने को मिला और ये काफी चौंकाने वाला था। रोमन रेंस ने इस सैगमेंट में बड़ी शर्त सभी के सामने रखी।