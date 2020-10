WWE को मिला नया चैंपियन, फूट-फूट के रो पड़े रोमन रेंस और 141 किलो के रेसलर ने दिया बड़ा धोखा

Hell In a Cell पीपीवी में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए WWE सुपरस्टार ओटिस बनाम द मिज के बीच मुकाबला हुआ। WWE ने इस मैच को काफी शानदार तरीके से बुक किया। इस जबरदस्त मैच में ओटिस को उनके दोस्त टकर ने धोखा दिया जिससे WWE फैंस हैरान रह गए। ओटिस बनाम मिज के मुकाबले में टकर ने ब्रीफकेस से ओटिस पर अटैक किया जिसके चलते द मिज ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया।

Hell In a Cell पीपीवी में स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप के लिए WWE की दो बड़ी सुपरस्टार्स साशा बैंक्स बनाम बेली के बीच मुकाबला हुआ। WWE ने Hell In a Cell में इस मैच की जबरदस्त बुकिंग की। साशा बैंक्स ने करीब 26 मिनट तक चले Hell In a Cell मैच में बेली को हराकर स्मैकडाउन चैंपियनशिप अपने नाम की।

WWE हैल इन ए सैल में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। रैंडी ऑर्टन अब WWE के नए चैंपियन बन गए है। 14वीं बार रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन बने हैं। ड्रू मैकइंटायर को शानदार मैच में पिन कर के रैंडी ऑर्टन ने हराया। रैंडी ऑर्टन ने कमाल का रिकॉर्ड यहां कायम किया है। ये मैच भी शानदार हुआ। हैल इन ए सैल के मेन इवेंट में ये मैच देखने को मिला।

WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और जे उसो के बीच आई क्विट Hell in a Cell मैच देखने को मिला। यह मैच काफी ज्यादा खतरनाक रहा और अंत में रोमन रेंस ने इसे जीत लिया। हालांकि जिस तरह से रोमन रेंस ने इस मैच को जीता उनके फैंस काफी ज्यादा निराश होंगे और उनसे ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी।

Hell in a Cell में रोमन रेंस और जे उसो के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिला। दोनों के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। ये मैच काफी शानदार रहा। फैंस ने जैसा सोचा था कि उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार ये मैच हुआ। रोमन रेंस ने इस मैच को जीत लिया लेकिन जीत काफी अलग तरह की थी।

Advertisement

WWE हैल इन ए सैल का समापन हो गया है। कई बड़े सरप्राइज इस शो में देखने को मिले। सबसे बड़ा सरप्राइज टकर ने दिया। ओटिस के ऊपर टकर ने खतरनाक हमला किया। इसका फायदा मिज ने उठाया और अब वो नए मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुकेे हैं। WWE का ये सबसे बड़ा सरप्राइज इस पीपीवी में था। मिज ने अब WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन को चुनौती दी है। रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकइंटायर को हराकर WWE चैंपियनशिप अपने नाम की।