IND vs WI: तीसरे टी20 मैच के लिए दोनों देशों की संभावित एकादश और फैंटेसी क्रिकेट टिप्स Naveen Sharma प्रीव्यू 11 Dec 2019, 14:03 IST

भारत vs वेस्टइंडीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 मैच बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर है और इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अंतिम ग्यारह में चुने जाने वाले खिलाड़ी इस मैच में अहम होंगे। इन खिलाड़ियों में से ही फैंटेसी क्रिकेट टीम चुनने वाले लोगों के लिए भी एक मौका बनेगा। यहां फैंटेसी टिप्स और टीम के बारे में जानकारी दी गई है। भारत की बल्लेबाजी में कोई बदलाव शायद नहीं हो लेकिन गेंदबाजी में परवर्तन शायद नजर आ सकता है। पिछले मैच में गेंदबाजी कमजोर कड़ी साबित हुई थी इसलिए भारतीय कप्तान इस विभाग को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में अच्छा खेल दिखाया है, ऐसे में इस टीम में बदलाव की गुंजाइश काफी कम नजर आती है। दोनों टीमों की संभावित एकादश भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पन्त, शिवम दुबे, रविन्द्र जडेजा/मोहम्मद शमी, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल। वेस्टइंडीज: लेंडल सिमंस, एविन लुईस, ब्रेंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन, किरोन पोलार्ड, जेसन होल्डर, शेल्डन कोट्रेल, केसरिक विलियम्स, खारे पिएरे, हेडन वॉल्श जूनियर।

फैंटेसी टिप्स विकेटकीपर: ऋषभ पन्त की तुलना में वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन को टीम में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। बल्लेबाज: भारतीय टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को शामिल किया जा सकता है, इनके अलावा वेस्टइंडीज के एविन लुईस और लेंडल सिमंस को मुंबई में खेलने का अनुभव है इसलिए वे भी शामिल किये जा सकते हैं। शिमरोन हेटमायर भी एक विकल्प हो सकते हैं। ऑल राउंडर: किरोन पोलार्ड के मुंबई में खेलने के अनुभव को देखते हुए टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। भारतीय टीम से शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर भी दावेदार हैं। गेंदबाज: इस सूची में शेल्डन कोट्रेल, केसरिक विलियम्स का नाम आता है। भारत से मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव को भी शामिल किया जा सकता है। कप्तान: रोहित शर्मा मुंबई में अच्छा खेलते हैं इसलिए वे एक दावेदार हैं। विराट कोहली और निकोलस पूरन भी विकल्प के रूप में मौजूद हैं। Advertisement

