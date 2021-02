फेमस WWE सुपरस्टार की प्रेग्नेंसी के बाद बवाल, ब्रॉक लैसनर को कहा गया बेस्ट, रोमन रेंस के ऊपर भड़का दिग्गज

Elimination Chamber में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच में चौंकाने वाला बदलाव, फैंस को लगा बहुत बड़ा झटका

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) ब्रीफ़केस होल्डर द मिज़ (The Miz) ने इस हफ्ते रॉ (Raw) की शुरुआत MizTV सैगमेंट से की, जिसमें WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) गेस्ट बनकर आए। आपको याद दिला दें कि मिज़ पिछले कई महीनों से कैशइन के संकेत देते आ रहे हैं। मिज़ ने Raw में माइंड गेम्स खेलते हुए ड्रू मैकइंटायर को उकसाया, जिससे मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन का स्कॉटिश साइकोपैथ अवतार भी फैंस को देखने को मिला। इस बीच मैकइंटायर ने मिज़ की खूब पिटाई की और कहा कि मिज़ पर फिलहाल वो ध्यान नहीं देना चाहते।

WWE एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) 2021 पीपीवी के लिए अब रॉ (Raw) की स्टोरीलाइंस का बिल्ड-अप समाप्त हो चुका है। पीपीवी से पूर्व आखिरी Raw एपिसोड में कई धमाकेदार और दिलचस्प चीजें देखने को मिलीं।इस बीच Raw के मेन इवेंट में Elimination Chamber 2021 के WWE चैंपियनशिप मैच में सबसे अंत में कौन एंट्री लेगा, इसके लिए गौंटलेट मैच लड़ा गया। जिसमें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ने 3 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया है।

कर्ट एंगल ने बताया कि ब्रॉक लैसनर और उनके बीच WWE में सबसे बड़ी परेशानी क्या थी

WWE दिग्गज कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने अपने पहले शो के दौरान ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के खिलाफ हुए रेसलमेनिया 19 (WrestleMania) के मैच के बारे में बात की। कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने इस दौरान बताया कि उनका रिश्ता शुरूआत में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के साथ कैसा था। कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने बताया कि पहले उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि लैसनर (Brock Lesnar) ने कहा था कि वो उन्हें कुचल देंगे।

WWE दिग्गज बोला, रेसलिंग बिजनेस में ब्रॉक लैसनर सबसे बेस्ट रेसलर हैं

WWE में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने रिंग में हमेशा से विरोधी को ढेर किया है। WWE में सबसे खतरनाक रेसलर्स में से एक हैं ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar)। अब WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने बताया कि ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) इस बिजनेस के बेस्ट रेसलर हैं।

WWE के फेमस सुपरस्टार ने अपनी प्रेग्नेंसी का किया खुलासा, 71 साल के दिग्गज के बच्चे की बनने वाली हैं मां?

WWE रॉ(Raw) का इस हफ्ते का एपिसोड शानदार रहा और चौंकाने वाली चीजें इस बार देखने को मिली। WWE सुपरस्टार लेसी इवांस(Lacey Evans) ने इस बार ऐलान किया कि वो प्रेग्नेंट हैं। साथ ही उन्होंने इसके बाद रिक फ्लेयर(Ric Flair) की तरफ इशारा किया। यानि की इस होने वाले बच्चे के पिता रिक फ्लेयर हैं। रिक फ्लेयर पहले तो चौंक गए लेकिन बाद में वो सेलिब्रेट करने लग गए थे। WWE यूनिवर्स को काफी हैरानी इस बात से हुई क्योंकि किसी को भी ऐसा पता नहीं था।

WWE का पूर्व दिग्गज रोमन रेंस और ऐज की कहानी पर बुरी तरह भड़का

WWE रेसलमेनिया 37 (WrestleMania) का काउंटडाउन शुरू हो गया है लेकिन अभी तक WWE रॉयल रंबल (Royal Rumble) विजेता ऐज (Edge) के मैच का ऐलान नहीं हुआ है। अब बताया जा रहा है कि WWE में ऐज (Edge) और रोमन रेंस (Roman Reigns) की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि पूर्व WWE राइटर विंस रूसो (Vince Russo) इस कहानी पर भड़के हुए हैं, साथ ही उनका कहना है कि दोनों की कहानी को असली स्टोरी और असली ड्रामा के साथ दिखना चाहिए।

WWE के फेमस सुपरस्टार द्वारा किए गए प्रेग्नेंसी के ऐलान पर भड़के फैंस, ट्विटर पर निकाला अपना गुस्सा

WWE रॉ(Raw) में इस हफ्ते लेसी इवांस ने सभी को चौंका दिया। WWE सुपरस्टार लेसी इवांस(Lacey Evans) ने इस बार ऐलान किया कि वो प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने इसके बाद रिक फ्लेयर(Ric Flair) की तरफ इशारा किया और ये संदेश दिया कि उस बच्चे के पिता रिक फ्लेयर है। रिक फ्लेयर पहले तो चौंक गए लेकिन बाद में वो सेलिब्रेट करने लग गए थे। WWE यूनिवर्स को काफी हैरानी इस बात से हुई क्योंकि किसी को भी ऐसा पता नहीं था।

WWE Elimination Chamber में होने वाले बड़े चैंपियनशिप मैच से बाहर हुआ 30 साल का सुपरस्टार?

WWE सुपरस्टार लेसी इवांस(Lacey Evans) इस समय काफी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने रॉ(Raw) में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है। WWE यूनिवर्स के लिए ये चौंकाने वाली खबर इस बार रेड ब्रांड से आई है। कहा जा रहा है कि एक स्टोरीलाइन के तहत ये किया गया है। इस स्टोरीलाइन में लेसी इवांस, रिक फ्लेयर(रिक फ्लेयर(Ric Flair)) और शार्लेट फ्लेयर शामिल है। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि लेसी इवांस सच में प्रेग्नेंट है।

