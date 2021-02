जॉन सीना से गदगद हुआ WWE दिग्गज, रोमन रेंस के साथी पर लगे आरोप, ब्रॉक लैसनर के पुराने दुश्मन की होगी वापसी?

WWE चैंपियनशिप जीत द मिज ने किया बड़ा कारनामा, द रॉक और ब्रॉक लैसनर जैसे सुपरस्टार्स की लिस्ट में हुए शामिल

द मिज अब ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) , द रॉक (The Rock) , ब्रुनो सैमारटिनो (Bruno Sammartino) और बॉब बैकलैंड (Bob Bucklund) के साथ WWE की एलिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये सब तब हुआ जब WWE टाइटल को द मिज (The Miz) ने एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) के बाद जीता।

SmackDown में रोमन रेंस और ऐज के बीच मच सकता है जबरदस्त बवाल, WWE ने किया बड़ा ऐलान?

WWE रेसलमेनिया 37 (WrestleMania) में रोमन रेंस (Roman Reigns) यूनिवर्सल चैंपियनशिप को दिग्गज ऐज (Edge) के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने इस दुश्मनी की शुरूआत ऐज (Edge) को स्पीयर मारकर की थी जबकि इस कहानी को आगे ऐज (Edge) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) को स्पीयर मारकर बढ़ाया। अब रेसलमेनिया (WrestleMania) में रोमन रेंस (Roman Reigns) एक बड़ा मैच लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले फैंस को WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में ऐज (Edge) और रोमन रेंस (Roman Reigns) का बड़ा बवाल देखने को मिलेगा।

नए चैंपियन की धुनाई और मेन इवेंट में हुए बवाल के बाद WWE को हुआ जबरदस्त फायदा

एलिमिनेशन चैंबर(Elimination Chamber) के बाद WWE रॉ(Raw) का एपिसोड शानदार रहा और इस बार व्यूअरशिप में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिली। नए WWE चैंपियन द मिज(The Miz) और बॉबी लैश्ले(Bobby Lashley) का किरदार इस बार शो में जबरदस्त रहा था। द मिज अगले हफ्ते लैश्ले के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं।

रोमन रेंस(Roman Reigns) और पॉल हेमन(Paul Heyman) पिछले साल से एक साथ में काम कर रहे हैं। कई दिग्गजों का मानना है कि पॉल हेमन के साथ आने से रोमन रेंस को काफी फायदा हुआ है लेकिन पूर्व WWE राइटर विंस रूसो(Vince Russo) को ऐसा नहीं लगता है। विंस रूसो का कहना है कि रोमन रेंस को इससे कोई फायदा ऑन स्क्रीन नहीं हो रहा है।

रेसलिंग दिग्गज का बड़ा बयान, बताया WWE में कब तक चैंपियन रहेंगे द मिज

WWE के पूर्व राइटर विंस रुसो (Vince Russo) को लगता है कि द मिज (The Miz) WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया (WrestleMania 37 ) तक अपने पास नहीं रखने वाले हैं। द मिज (The Miz) ने अपना ब्रीफकेस एलिमिनेश चैंबर (Elimination Chamber) के बाद कैश इन किया था और ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) को हराकर WWE का खिताब अपने नाम किया था। अब द मिज (The Miz) अगले हफ्ते WWE रॉ (Raw) में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं।

ब्रॉक लैसनर के 9 साल पुराने दुश्मन की WWE में होगी वापसी, रेसलिंग दिग्गज ने दिया बड़ा अपडेट?

कुछ समय पहले ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के सबसे बड़े दुश्मन केन वैलासकेज(Cain Velasquez) ने WWE में आकर धमाल मचा दिया था। ब्रॉक लैसनर के साथ उनका मैच भी शानदार हुआ था। लेकिन पिछले साल अप्रैल 2020 में बजट के कारण उन्हें रिलीज कर दिया गया था। ब्रॉक लैसनर के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी रही है लेकिन अब WWE में उनकी वापसी की चर्चाएं होने लग गई है।

"WrestleMania 37 के बाद WWE में ऐज रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है"

रेसलमेनिया(WrestleMania) 37 में ऐज का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस(Roman Reigns) के साथ तय हो गया हैं। ऐज ने इस साल रंबल मैच पहले जीता और अब उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया है। हाल ही में रेसलिंग दिग्गज हूजो सेविनविच SK Wrestling's UnSKripted में गेस्ट बनकर आए और उन्होंने यहां ऐज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल का रंबल मैच जीतना ऐज डिजर्व करते थे।

WrestleMania 37 में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच को लेकर बहुत बड़ा खुलासा?

रेसलमेनिया(WrestleMania 37) अब काफी नजदीक आ चुका हैं। ऐसा लग रहा है कि पीपीवी के लिए WWE के पास बॉबी लैश्ले(Bobby Lashley) के लिए बड़ा प्लान है। रेसलवोट्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार WWE ने काफी बड़ा प्लान इस पीपीवी के लिए बनाया हुआ है। रेसलवोट्स ने ट्विटर पर WWE टाइटल को लेकर पोस्ट किया है।

"मैंने जॉन सीना को पछाड़ कर WWE का टॉप स्टार बनने की बहुत कोशिश की लेकिन उनसे आगे नहीं निकल पाया"

जॉन सीना(John Cena) ने WWE में काफी लंबे समय तक एक फेस के रूप में काम किया और वो हमेशा टॉप सुपरस्टार रहे हैं। जॉन सीना के करियर में कर्ट एंगल(Kurt Angle) का रोल बहुत बड़ा रहा है। हाल ही में कर्ट एंगल ने खुलासा किया है कि उन्होंने जॉन सीना को पछाड़ कर टॉप सुपरस्टार बनने की बहुत कोशिश की थी। कर्ट एंगल ने ये बहुत बड़ी बात इस बार कही है क्योंकि वो भी दिग्गजों की लिस्ट में आते हैं।

